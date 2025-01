A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o ‘Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de agosto’ decidiu, hoje, dar continuidade às audições, sendo que a próxima deve acontecer já na quinta-feira.

De acordo com o comunicado da Assembleia Legislativa, a presidente da Comissão, Sancha Campanella, voltou a lamentar a interrupção dos trabalhos, desde o dia 9 de janeiro, argumentando que esta pausa impediu a auscultação das restantes entidades, a maioria indicadas pelo PSD.

Por isso, adianta a mesma fonte, os deputados social democratas não concordaram com a elaboração de um relatório por considerarem que a ser feito tratar-se-ia de um “relatório parcial”.

“Os trabalhos não podem ser concluídos porque as circunstâncias políticas se alteraram”, justificou Nuno Maciel, deputado do PSD.

A ALRAM recorda que há duas semanas os trabalhos desta Comissão de Inquérito foram suspensos para aguardar as decisões do Conselho de Estado do dia 17 de janeiro, e por estar em causa uma eventual dissolução da Assembleia Legislativa da Madeira.

A proposta para a elaboração de um relatório final foi rejeitada com os votos contra do PSD, do CHEGA e do CDS-PP, e teve os votos favoráveis do PS e do JPP que defendiam a elaboração de um relatório final, mesmo não tendo sido ouvidas todas as pessoas que a Comissão de Inquérito aos Incêndios pretendia.

De acordo com o comunicado, foram realizadas 15 reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o ‘Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de agosto’, e ouvidas 11 pessoas sobre a tragédia que se abateu sobre vários concelhos da Madeira, no Verão do ano passado.