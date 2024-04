Bom dia!

- Tem início às 9h30, na Câmara Municipal do Funchal, a reunião semanal com declarações previstas para as 12h00.

- Na sala de sessões da Escola Francisco Franco, às 10h00, a conferência ‘A propósito da Revolução de Abril na Madeira (1974-1976)’ com os professores Rui Mendonça e Rui Amador. Às 11h45 realiza-se o Desfile dos Cravos.

- A partir das 10h00, a secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, visita a Estrada das Ginjas, em São Vicente.

- A partir das 10h00, no Caniço, na Promenade dos Reis Magos, visite a III Feira do Livro de Santa Cruz. O programa está recheado de atividade culturais, apresentação de livros, teatro e encerra às 22h00 com o espetáculo pirotécnico.

- Às 10h30, a reunião de Câmara da Ponta do Sol, no salão nobre do edifício do município.

- Na Camacha, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, às 10h30, o infantário Pegadas Janotas.

- Pelas 12h00, a cerimónia de entrega do prémio de melhor aluno do ano letivo 2022/2023 da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, no gimnodesportivo. O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, marca presença no evento.

- Às 14h00, a UMAR Madeira realiza uma conferência para lançar a campanha online ‘Cuidado com os retrocessos. Protege os teus direitos’, no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril, na Avenida Calouste Gulbenkian, Edifício 2000, 9.º andar do auto silo.

- Começa às 14h00, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo, a conferência com o tema ‘Triunfar no Autismo’.

- A Câmara de São Vicente assinala os 50 anos do 25 de Abril com uma palestra com Alberto João Jardim, às 15h00, na Escola Agrícola da Madeira,

- O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, às 17h30, a apresentação dos ‘Contos Insularados’, de Sandra Cardoso. O livro reúne um total de 58 crónicas publicadas entre 2017 e 2019, no JM-Madeira.

- A obra ‘Ensinar a Ler... Um Guia com Estratégias e Ferramentas para o Ensino da Leitura’, de Tânia Fernandes, vai estar em destaque na sessão, às 18h00, do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal.

- A reunião da Assembleia Municipal da Ponta do Sol está agendada para as 19h00, nas instalações da autarquia.

- A Câmara Municipal do Funchal organiza, às 21h00, no Parque de Santa Catarina, um Concerto Monumental para comemorar os 50 anos do 25 de Abril, com um coro de 600 vozes.

- Às 21h00, na Promenade dos Reis Magos, Caniço, o concerto ‘Geografia Particular’, por Mafalda Veiga.

- Pelas 21h00, o auditório do Forum Machico recebe os Live Brisk para um concerto que assinala os 50 anos do 25 de Abril.