Decorreu, hoje, na Sala da Assembleia Municipal e com a presença da vereadora Helena Leal, a Sessão de Encerramento do Projeto “Prevenção e Combate ao Estigma e Discriminação das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo: Uma Abordagem em Contexto Escolar”, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal e inserida no Plano Municipal para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo ainda ontem aprovado em Assembleia Municipal, realizada na Freguesia de São Gonçalo, no âmbito da deslocalização destas sessões.

A vereadora Helena Leal efetuou um balanço muito positivo a esta iniciativa, que sua primeira fase já chegou a 1.600 crianças e famílias no concelho, com o objetivo de promover a empatia, alertar para os riscos e sensibilizar desde cedo para as causas que levam à exclusão social.

Refira-se ainda que neste atual mandato já foram retiradas, da rua 16 pessoas.

Recorde-se que este projeto se desenvolveu em colaboração com a Secretaria Regional da Educação e Tecnologia, envolvendo 24 escolas públicas do Funchal (do 1º, 3º Ciclos e Secundários), chegando a 1615 alunos (85 turmas), sendo operacionalizado pela Divisão de Saúde e Bem-Estar do Departamento de Educação e Saúde, Social e Inclusão da CMF.

Note-se que a autarquia tem vindo a efetuar um conjunto de iniciativas com as pessoas em situação de sem-abrigo, tendo sido realizado, nesta área, um investimento de 1,3 milhões de euros no mandato e que inclui a criação de duas habitações solidárias, uma para homens, outra para mulheres.

Outra das iniciativas da Câmara Municipal do Funchal integradas no Plano Municipal para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, que tem m cinco eixos de intervenção e 63 medidas concretas, das quais 54 já implementadas foi a criação e atuação de uma equipa multidisciplinar de rua da autarquia, a CIMA – Funchal, que envolve profissionais de várias áreas e que tem realizado várias ações, no terreno, sempre em articulação com outras entidades.