Rui Teixeira destacou trabalho nas Selvagens, esperando que se mantenha o “arrojo” na proteção da reserva natural.

O comandante cessante da ZMM, depois de ter passado esta manhã, numa cerimónia na Praça do Povo, o testemunho ao novo responsável, o capitão de mar e guerra Ferreira Teles, fez um discurso de despedida. Destacou a assunção da Missão durante a pandemia, com desafios acrescidos, mas com o cumprimento das tarefas exigidas às forças de segurança marítimas.