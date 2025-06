Após a intervenção inicial de Élvio Sousa, que reacendeu a questão dos apartes no plenário madeirense, coube a André Pão subir ao palanque, para apresentar números do emprego, exaltando a ação do Governo Regional.

No entender do deputado do PSD, o Executivo vai implementando “medidas eficazes” para ultrapassar os desafios, “promovendo a valorização do trabalho e a qualificação das pessoas”.

Relevou a “taxa de emprego, a rondar os 57 pontos percentuais” e aludiu a uma “trajetória consistente, que nos leva a acreditar que este é o caminho certo”.

Condenou “teorias da oposição, de que nada está bem” e assegurou que o boom económico chega a todos, porque com este Governo “ninguém fica para trás”.

Para além do incentivo ao emprego, junto do tecido empresarial, André Pão destacou programas de apoio ao empreendedorismo, evocando “550 empresas criadas”, com reflexo em mais “920 postos de trabalho”, à custa de um investimento governamental na ordem dos “9,3 milhões de euros”.