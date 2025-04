O cabeça de lista da AD - coligação PSD-CDS, Pedro Coelho, disse que a lista entregue hoje, no Palácio da Justiça, é “renovada”, tem “muita gente nova” e está comprometida com a Madeira e o Porto Santo.

“Os madeirenses sabem que nos últimos 50 anos quem os tem defendido - e bem - na Assembleia da República são os deputados do PSD e do CDS, que lutaram por mais competências e por mais respeito do poder central para com as autonomias”, disse Pedro Coelho, considerando que o voto na coligação PSD-CDS é “o voto útil”.

Nos compromissos, destacou a revisão da lei das finanças regionais, acabar com assimetrias fiscais e, sobretudo, mais autonomia. Pedro Coelho destacou ainda que os deputados do PSD irão assumir o mandato “desde a primeira hora”.

A lista da AD - Coligação PSD-CDS é composta por Pedro Coelho, Vânia Jesus, Paulo Neves, Bruno Sousa, Ana Cristina Monteiro e Bruna Perry.