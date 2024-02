Coligação Madeira Primeiro defende valorização dos professores

Paulo Neves, candidato à Assembleia da República pela coligação Madeira Primeiro reforça que a valorização dos professores ao nível nacional está “garantida com a vitória da AD”.



““É interessante reparar – e ainda bem que existe – uma promessa da Aliança Democrática (AD) de fazer exatamente no País aquilo que nós já fazemos na Madeira, portanto, eu diria que a solução em que a Madeira foi precursora, porque fomos os primeiros, relativamente aos Professores, também é um compromisso da AD, a nível nacional, o que é naturalmente positivo para esta Classe Profissional” afirmou, hoje, o candidato pela coligação “MADEIRA PRIMEIRO”, Paulo Neves, referindo-se ao facto da Região ter conseguido assumir uma solução para a progressão da carreira dos Professores muito antes que a República e que essa solução será viável, também no continente, com a vitória da Aliança Democrática nas Eleições do próximo dia 10 de março.

Declarações feitas à margem da reunião estabelecida com a Secção Regional da Madeira da Associação Nacional de Professores, durante a qual o candidato fez questão de frisar que, na Madeira, os sucessivos Governos do PSD sempre tiveram presente a importância da classe docente e garantiram a sua progressiva valorização, sendo disso exemplo, entre muitos outros, a recuperação integral do seu tempo de serviço.

“Se houver boa vontade, que foi o que faltou na República e por parte do PS, há soluções para as legitimas aspirações dos Professores e se exemplo for preciso, é o da Madeira”, reforçou o candidato, vincando que aquilo que Portugal precisa é de um Primeiro-Ministro que contribua para a elevação do papel dos Professores a favor da formação das novas gerações que têm sido francamente negligenciadas, nos últimos anos e que esta Classe precisa de estabilidade e de ser respeitada nos seus direitos, pois apenas assim é capaz de cumprir a nobre missão de que está investida.

Paulo Neves que, nesta oportunidade, garantiu que os deputados do PSD/M a eleger no próximo dia 10 de março à Assembleia da República “serão os melhores representantes dos Professores, precisamente porque nós já aplicamos as soluções e resultou”.”