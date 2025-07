A Câmara Municipal do Funchal, através do Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal (SMPC Funchal), promove amanhã, terça-feira, 15 de julho, nas instalações do Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal, o Exercício FUNCHALEX25, na modalidade LIVEX (em tempo real).

Recorde-se que, no passado dia 17 de junho, foi dinamizado o exercício Command Post Exercise (CPX), também no âmbito do exercício FUNCHALEX. “Desta feita, amanhã, 15 de julho, será realizado um exercício em tempo real e, ao contrário do anterior, este contará com a deslocação e presença de meios no terreno que irão dar resposta a variados cenários previamente selecionados que assentarão numa abordagem multirriscos, com o objetivo de testar a eficácia dos meios que tem ao dispor, em situações de acidente grave ou catástrofe, bem como comprovar as capacidades de prevenção, preparação e resposta operacional dos diversos agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio que intervêm no território”.

Assim, a autarquia informa que “será acionado o alarme/sirene Central Térmica da Vitória, audível em toda a zona envolvente, reforçando-se que se trata apenas de um exercício e não de uma situação real”.

“A resolução dos cenários poderá originar um movimento anormal de agentes de proteção civil, nomeadamente Corpos de Bombeiros, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana e Polícia Marítima, entre outras entidades. Informamos ainda que, no âmbito do exercício, poderão verificar-se condicionamentos temporários na circulação automóvel na Ponte dos Socorridos, durante o período de realização do exercício. Esta simulação será conduzida como se de uma situação real se tratasse, pelo que agradecemos a compreensão da população para eventuais constrangimentos”, lê-se no comunicado.