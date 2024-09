Terminou, hoje, o 6º Encontro Nacional de Limpeza Urbana, que durante dois dias decorreu no Centro de Congressos do VidaMar Resort Hotel Madeira, evento organizado pela Associação Limpeza Urbana – Pareceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis e que teve o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

No encerramento, a vereadora Nádia Coelho expressou a “satisfação” pela realização deste encontro, no Funchal, lembrando que a CMF é membro fundador da Associação Limpeza Urbana – Pareceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis, salientando “a oportunidade de partilhar conhecimentos, experiências e boas práticas na área da limpeza urbana sempre com o foco na promoção de cidades mais limpas, sustentáveis e saudáveis para todos”.

A vereadora, que tem a tutela do Ambiente, realçou ainda o facto de o Funchal estar a “investir nos recursos necessários para que continue a se afirmar como uma referência nacional e internacional na limpeza urbana, contando, para isso, com a colaboração e civismo da sua população residente e daqueles que nos visitam”.

Nádia Coelho também agradeceu o “trabalho desenvolvido”, durante o evento, “bem como o tempo e esforço que dedicam à procura de soluções inovadoras e eficientes para a gestão da limpeza urbana”.

Refira-se que o Encontro Nacional de Limpeza Urbana é considerado como um evento obrigatório na agenda nacional relacionada com o ambiente e sustentabilidade urbana.