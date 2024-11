O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, acompanhado pelo presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, realizou, hoje, uma visita às obras de requalificação em curso na Praceta do Bairro do Hospital, um projeto que representa um investimento total de 66.124 euros e abrange uma área de intervenção de aproximadamente 350 m².

“As visitas realizadas às freguesias fazem parte dos nossos roteiros de proximidade, o que permite à CMF identificar e concretizar pequenas obras que, embora de menor dimensão, têm um impacto enorme na vida das pessoas”, sublinhou, na ocasião, Bruno Pereira.

Reforçou também que “embora os investimentos em grandes infraestruturas sejam fundamentais, as melhorias no quotidiano das freguesias são essenciais para o bem-estar da população.”

Iniciada há duas semanas, a intervenção na Praceta do Bairro do Hospital tem como objetivo “revitalizar o espaço público, com conclusão prevista para o final de fevereiro de 2025”, referiu a CMF em nota de imprensa.

A requalificação, acrescenta a autarquia, contempla a criação de uma área de lazer coberta, através da instalação de uma pérgula, equipada com mesas e bancos, oferecendo um espaço mais confortável e acolhedor para os utilizadores.

O projeto inclui também a ampliação da zona pedonal e uma clara distinção entre áreas destinadas para peões e para a circulação ocasional de veículos.

Para incentivar o uso pedonal, serão eliminados três lugares de estacionamento existentes, aumentando o espaço dedicado aos pedestres. Para além disso, a empreitada também prevê a substituição das atuais árvores por três palmeiras e instalação de novos elementos de mobiliário urbano.

Além disso, a Câmara Municipal avançou que irá requalificar o Parque das Cruzes com a construção de uma nova casa do lixo automatizada, destinada exclusivamente à população local, cujo orçamento ronda os 20 mil euros. A estrutura incluirá uma floreira na cobertura para minimizar o impacto visual na área envolvente.