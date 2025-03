A Câmara Municipal do Funchal promove a 1ª edição do Prémio Municipal Manuela Aranha, Concurso Artístico para a Igualdade de Género e a Não Discriminação, cujo objetivo é “incentivar e promover a igualdade de género e a não discriminação na sociedade, privilegiando uma abordagem humanística e integrada, premiando e divulgando os trabalhos artísticos da autoria dos munícipes do Funchal, maiores de 18 anos.”

De acordo com nota de imprensa da autarquia, as candidaturas decorrerão entre 2 e 30 de maio, sendo que o montante financeiro a atribuir ao 1.º classificado é de 4000 euros. Podem ainda, ser atribuídas menções honrosas aos trabalhos que o júri considere merecedores.

O júri será constituído por um representante da Câmara Municipal do Funchal, um conselheiro municipal e por um elemento da Equipa para a Igualdade na Vida Local.

Recorda o município que a escultora Manuela Aranha Da Conceição nasceu no Funchal a 2 de junho de 1931, cidade na qual frequentou o curso de habilitação às Belas Artes. Em 1951, ingressa na Escola Superior de Belas Artes do Porto, onde concluiu o curso Superior de Escultura. Foi Diretora Regional dos Assuntos Culturais e ao longo de décadas, no plano da sua atividade artística é autora de várias obras de escultura e medalhística.

“Em 2014, foi agraciada com o Grau de Comendador da Ordem de Mérito pelo Presidenta da República e em 2018, com a Insígnia Autonómica de Valor, pelo Presidente do Governo Regional da Madeira”, acrescenta.

O trabalho a apresentar terá de ser obrigatoriamente individual e inédito, na modalidade de:

- Trabalho de Texto

- Trabalho de Outra Natureza Artística

Os projetos/trabalhos de texto deverão ser entregues em formato digital, pdf não editável, enviado por email para premiomunicipalmanuelaaranha@funchal.pt, com o assunto «Concurso Artístico para a Igualdade de Género e a Não Discriminação do Município do Funchal – Prémio Municipal Manuela Aranha».

Os projetos/trabalhos de outra natureza artística deverão ser entregues pessoalmente, no Departamento de Educação, Saúde, Social e Inclusão, sito à Rua 5 de Outubro, n.º 61 - Piso 3, no horário entre as 9h e as 12h e das 14h às 16h.

Para mais informações deverá contactar o endereço premiomunicipalmanuelaaranha@funchal.pt ou o Departamento de Educação, Saúde, Social e Inclusão, sito à Rua 5 de Outubro, n.º 61 - Piso 3.