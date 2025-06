A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, e o vice-presidente, Bruno Pereira, inauguraram, esta manhã, em São Roque, mais um investimento do município, destinado à criação de novas acessibilidades nas estradas municipais do concelho. Desta feita, foi a vez de inaugurar a nova rua Fernando Nóbrega, anteriormente, designada como Estrada 87 do Caminho de São Roque.

A obra, concluída em maio, representa um investimento de cerca de 400 mil euros, tratando-se de um anseio da população de São Roque que vê, assim, concretizado este sonho antigo, materializado pelo executivo liderado por Cristina Pedra.

A obra consistiu na abertura de um novo arruamento transversal ao Caminho de São Roque, na freguesia de São Roque, absorvendo parte da antiga Entrada 87, numa extensão global de cerca 240 metros, de forma a permitir o acesso automóvel aos moradores e proprietários dos terrenos, que cederam graciosamente as parcelas dos seus terrenos necessárias à concretização da obra.

A presidente da autarquia funchalense fez questão de marcar presença nesta inauguração e enalteceu o esforço coletivo e o trabalho em rede. Fatores que se revelaram determinantes para a realização deste investimento camarário.

“Esta obra, apenas, foi possível concretizar porque este executivo, assim que teve conhecimento da pretensão dos moradores locais em requalificar esta importante via local, decidiu fazer o que o anterior executivo socialista não fez. Trata-se de mais uma má herança deixada pelos executivo socialista que, simplesmente, ignorou este anseio da população local”, refere.

Foi através do presidente de Junta Freguesia de São Roque, Pedro Gomes, “incansável na defesa dos interesses dos seus fregueses e graças a alguns proprietários locais que cederam terrenos circundantes à obra que, hoje, podemos estar aqui a inaugurar esta nova via de 240 metros de extensão. Contudo, não se trata apenas de uma nova estrada. Para além dos benefícios que trará para todos os que por aqui transitam, é também uma forma de homenagear uma figura emblemática da freguesia de São Roque”, sublinhou Cristina Pedra, em alusão a Fernando Nóbrega, empresário de renome de São Roque e autarca da freguesia durante mais de cinquenta décadas, e cujo nome fica assim perpetuado na rua, hoje, inaugurada.

“Por este motivo, não é nem nunca será apenas uma obra, é o reconhecimento também dos nossos munícipes, é a valorização do legado que fica para sempre como património cultural e identitário. À família, aos amigos e a todos os que conviveram com Fernando Nóbrega, a atribuição do seu nome a esta estrada é o nosso profundo agradecimento pelo seu valioso contributo ao desenvolvimento desta freguesia e do nosso concelho”.

Já Pedro Gomes, visivelmente emocionado pela concretização da obra e, acima de tudo, pela concretização desta homenagem, dada a ligação profissional que os uniu ao longo do seu percurso como autarca, transmitiu palavras de agradecimento, em nome das netas do empresário, Carlota e Madalena Nóbrega.

“É com o coração cheio de orgulho que recebemos este tributo, por saber que nada do que o nosso avô fez e foi passou em branco, por termos o conhecimento do quão acarinhado era pela comunidade”, disse.