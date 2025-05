A Autarquia procedeu a atualizações salariais que representam um impacto financeiro anual superior a 650 mil euros. Os aumentos, com retroativos já processados, beneficiam bombeiros, técnicos superiores, assistentes operacionais, informáticos e fiscais municipais. Ao JM, a vereadora Ana Bracamonte sublinha o esforço da Câmara na “valorização dos recursos humanos”.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as autárquicas. PS já tem nomes em oito concelhos. As listas dos socialistas deverão conter algumas novidades. Em pelo menos oito municípios, já há nomes para assumir o comando dos projetos. Rui Caetano é avançado para o Funchal. PSD espera fumo branco na Ribeira Brava até ao fim do mês.

Ainda em relação às autárquicas, por lapso, o nome de Lina Camacho surgiu ontem neste espaço como indicada para as finanças da CMP, o que não se confirma.

Cinemas perdem mais de 20 mil espetadores em dez anos é outro assunto de relevo nesta edição que destaca um alerta ambiental após camião capotar para a ribeira em Santo António.

