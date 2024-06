CMF atrai mais escolas francesas de jardinagem para estagiar nos jardins do Funchal

Nos últimos dois anos, o Programa Erasmus tem permitido que a Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, do Departamento de Espaços Verdes e Ação Climática, ofereça a jovens franceses, com idades entre os 16 e os 19 anos, a oportunidade de realizar estágios profissionais no campo do paisagismo e da horticultura.

Estes estudantes, provenientes de escolas francesas especializadas em espaços verdes e horticultura, têm tido a possibilidade de aprofundar os conhecimentos da jardinagem, abrangendo uma variedade de tarefas e técnicas que envolvem o desenvolvimento e manutenção de espaços verdes.

Em 2022, entre os meses de março e abril, a escola MFR CFA DE MAURIAC atraiu a atenção da Câmara Municipal do Funchal para este projeto, participando com um grupo de 12 alunos. Em 2023, a mesma escola teve a oportunidade de ver 13 dos seus alunos envolvidos no projeto.

O sucesso deste intercâmbio levou outras três escolas com a mesma especialização e origem a mostrar grande interesse em participar dos estágios oferecidos nos jardins do Funchal, onde, com a recente chegada de 9 estagiários da escola de formação MFR Machecoul – St. Même no dia 3 de junho e término previsto para o dia 13, o número de participantes já ascende a 42 alunos entre os anos 2022 e 2024.

Estes programas de intercâmbio não apenas têm o objetivo de aprimorar as competências técnicas dos estudantes no domínio da jardinagem, mas também promover o desenvolvimento da sua autonomia pessoal, liderança e habilidades de comunicação. Além disso, têm a oportunidade de interagir com profissionais experientes, absorver conhecimentos sobre práticas locais e adquirir novas perspetivas em um contexto multicultural, favorecendo assim um crescimento pessoal e profissional significativo para todas as partes envolvidas.