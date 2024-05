CMF acolhe seminário dedicado ao tema “A Arte e a Ciência de Educar ... nos dias de hoje”

O Crescer - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil promove um novo seminário, esta sexta-feira, 3 de maio, e desta vez subordinado ao tema: “A Arte e a Ciência de Educar ... nos dias de hoje”, que terá como local a sala de conferências da Câmara Municipal do Funchal, onde contará com a presença de preletores regionais e nacionais com vasta experiência na área do neurodesenvolvimento.

O evento vai contar com a presença do Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, Secretário da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, Presidente da Assembleia Municipal do Funchal, José Luis Nunes e da Vereadora Helena Leal, em representação da Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, na sessão de abertura e de encerramento deste seminário.

O Crescer é um projeto que presta um serviço na doença, incapacidade, dificuldade, mas acima de tudo ter um papel relevante na prevenção em idade pediátrica. Tem como objetivo, para além da intervenção in loco, intervir na comunidade para a educação em saúde e promover a formação para técnicos da saúde e da educação.