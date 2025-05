O Clube Naval do Funchal organizou, no passado sábado, 24 de maio, a 1.ª edição do Madeira Firefighter Challenge, uma prova inteiramente dedicada aos bombeiros profissionais e voluntários, com o objetivo de “promover a preparação física, a valorização da profissão e o espírito de missão que caracteriza estas forças de primeira intervenção.”

O evento decorreu no Complexo Desportivo do CNF, na Nazaré, e superou as expectativas da organização, reunindo 21 duplas (42 participantes) de diferentes regiões do país, entre as quais 4 duplas oriundas do continente, o que muito honra a organização. Estiveram representadas as seguintes corporações: 3 duplas do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto 1 dupla dos Bombeiros Sapadores de Loulé 7 duplas dos Bombeiros Sapadores do Funchal 6 duplas dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz 1 dupla dos Bombeiros Voluntários de Santana 1 dupla dos Bombeiros Voluntários Madeirenses 1 dupla dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol 1 dupla dos Bombeiros Privados

Segundo nota da organização, a competição incluiu quatro provas, divididas entre tarefas técnicas e não técnicas, simulando desafios reais do quotidiano operacional dos bombeiros, como resistência física, simulações de resgate e transporte de vítimas. O uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) urbano, incluindo Arica, foi obrigatório nas provas técnicas, sublinhando a vertente realista e exigente do evento. Durante todo o dia, o público pôde acompanhar as provas numa zona reservada para espectadores, permitindo o envolvimento direto da comunidade e o apoio às equipas em prova.