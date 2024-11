O Clube de Campismo da Madeira realiza, no próximo sábado, dia 9 de Novembro, mais um percurso pedestre que seguirá o seguinte roteiro: Cabo Girão » Ribeiro da Caldeira » Levada do Norte » Quinta Grande » Sítio da Boa Morte » Eira do Mourão » Fajã da Ribeira » Ribeira Brava.

Os participantes vão caminhar cerca de 15 quilómetros durante seis horas, tendo este percurso um grau moderado de dificuldade.

Os percursos pedestres, organizados pelo Clube de Campismo da Madeira, são abertos à participação pública. Os interessados em participar nas nossas atividades, devem ter atenção ao grau de dificuldade indicado para cada percurso. Os participantes, devem seguir e respeitar as indicações transmitidas pela organização e pelo guia do percurso durante a caminhada.

“Para a inscrição é necessário indicar o nome completo e data de nascimento de cada participante. Estes dados são necessários para o seguro de acidentes pessoais. Devem também indicar o número de telemóvel”, refere a organização que indica que, no valor da inscrição, está incluído o transporte do Funchal até ao local de início da caminhada e respetivo regresso e o seguro de acidentes pessoais.

O não cancelamento prévio da inscrição, até às 16h00 do dia anterior à realização da atividade, obriga ao pagamento do valor do transporte e do seguro.

Para fazer a sua inscrição para a caminhada, deverá enviar e-mail com assunto: Inscrição Percurso Pedestre, para: clubecampismomadeira@gmail.com

As inscrições podem ser feitas até amanhã, às 15h00.

Conheça as recomendações da organização:

Utilizar vestuário cómodo e apropriado - ter em conta as condições atmosféricas;

Usar Botas próprias para caminhadas;

Levar Impermeável;

Levar Boné ou chapéu;

Levar Bordão, para auxiliar nas descidas e subidas;

Levar Mochila com farnel (sandes, água, fruta, frutos secos, chocolate, bolachas, sumo)

Levar Cantil com Água;

Levar Lanterna;

Levar um saco para transportar o seu lixo (papeis, embalagens, garrafas)