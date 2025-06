O Clube de Campismo da Madeira organiza no próximo sábado, dia 21 de junho, mais uma caminhada aberta ao público.

O percurso escolhido promete uma experiência enriquecedora pela natureza exuberante da ilha, com início no Paul da Serra e término no Posto Florestal do Fanal.

O trajeto pedestre — com cerca de 12 quilómetros de extensão e uma duração aproximada de 5 horas — percorre alguns dos pontos mais emblemáticos da floresta Laurissilva, passando por locais como o Pico dos Assobiadores, Vereda do Fanal, Pico Queimado, Chão do Cavaco, Fio, Fanal e Lagoa.

O grau de dificuldade do percurso é considerado moderado, sendo recomendado para caminhantes com alguma experiência ou com boa preparação física.

A atividade está aberta ao público em geral, mediante inscrição prévia.

As inscrições devem ser feitas até quinta-feira, dia 20 de junho, através do e-mail: clubecampismomadeira@gmail.com, com o assunto “Inscrição Percurso Pedestre”. Alternativamente, os interessados podem contactar diretamente José Gonçalves através do número 969 591 687 (chamada, SMS ou WhatsApp).

O valor da inscrição inclui o transporte de ida e volta entre o Funchal e o local da caminhada, bem como o seguro de acidentes pessoais. Importa referir que, caso o participante não cancele a sua inscrição até às 16h do dia anterior à atividade, será responsável pelo pagamento dos custos de transporte e seguro.