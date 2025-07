“Este verão, o MadeiraShopping volta a ser palco de uma experiência onde aprender sobre saúde é tão divertido como brincar”, escreve o centro comercial dando conta do regresso da Clínica do Dói-Dói, que “volta ao espaço com muitas histórias para contar, entre 4 e 27 de julho, e promete conquistar crianças entre os 3 e os 10 anos com uma viagem ao mundo dos cuidados médicos”, das 11h00 às 14h00, e das 15h00 às 20h00.

“Neste espaço, os papéis são assumidos de forma diferente: os brinquedos são os doentes e os participantes ocupam o lugar de médicos e enfermeiros. À entrada, recebem os seus “uniformes” — bata branca, crachá e capa de registo — e iniciam o percurso por diferentes espaços, sempre acompanhados por monitores.

O circuito inclui várias etapas, desde a triagem e avaliação dos sintomas, até zonas de diagnóstico e tratamento, onde os participantes podem, entre outras atividades, medir a temperatura, aplicar pensos, usar estetoscópios ou aprender como reagir numa emergência. Tudo pensado para estimular a curiosidade, promover hábitos saudáveis e, claro, ajudar a ultrapassar o medo da bata branca.

À semelhança de anos anteriores, a edição deste ano inclui ainda três sessões temáticas aos sábados, a partir de 12 de julho, entre as 11h00 e as 13h00. Conduzidos por especialistas na área da saúde, estes workshops vão explorar de forma prática e divertida temas do quotidiano infantil.

A Clínica do Dói-Dói tem entrada gratuita e decorre na Praça Central, no Piso 0 do MadeiraShopping. No final da participação, cada criança tem direito a um diploma e um crachá personalizado para mais tarde recordar.”