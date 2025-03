A nona edição do Circuito do Livramento, prova de atletismo integrada no Madeira a Correr, assinalou o Dia da Mulher, concedendo, a título simbólico, a partida inicial às participantes do género feminino, num “gesto de reconhecimento e celebração desta data especial”, referiu a Junta do Imaculado Coração de Maria em nota de imprensa.

Os grandes vencedores da prova foram Joana Soares e Eduardo Pestana, sendo que, em termos coletivos, o GD Estreito destacou-se na competição feminina, enquanto a ACD do Jardim da Serra venceu nos masculinos.

O evento contou com a participação de 225 atletas, entre os quais 53 mulheres, que foram agraciadas com flores pela organização, num reconhecimento ao papel fundamental das mulheres na sociedade e à luta histórica travada em prol da igualdade de direitos.

O percurso realizou-se na Estrada do Livramento, terminando com a cerimónia de entrega de troféus na sede do Clube Desportivo Carvalheiro, onde estiveram presentes os presidentes das entidades organizadoras.

Na ocasião, o presidente da Junta, Pedro Araújo, saudou a sinergia entre as instituições envolvidas, que permitiu mais uma vez acolher a família do atletismo na freguesia, num evento que também prestou justa homenagem a todas as mulheres.

Recorda a mesma fonte que a iniciativa do Circuito do Livramento remonta a 2015, tendo sido lançada por Simplício Pestana, presidente da Casa do Povo, em parceria com o Clube Desportivo Carvalheiro, então presidido pelo atual presidente da Junta, Pedro Araújo.

O atual presidente do CD Carvalheiro, André Correia, fez mesmo questão de destacar o legado de Pedro Araújo enquanto líder do clube, sublinhando também o seu papel na criação e crescimento deste evento.

“O Circuito do Livramento reafirma-se assim como uma competição de referência no calendário do atletismo regional, combinando desporto, tradição e reconhecimento às mulheres, num ambiente de grande espírito comunitário”, conclui a nota.