A cerimónia de entrega de certificados de conclusão do Curso Básico de Tripulantes Salva-Vidas do SANAS Madeira, edição de 2025, vai ser realizada no dia 15 de abril, no Centro de Salvamento Costeiro em Santa Cruz, pelas 19h30, com a presença do Presidente da Direção, Frederico Rezende, e demais representantes do corpo de salvamento marítimo.

“Durante o primeiro trimestre deste ano o SANAS Madeira, através do Núcleo de Formadores do SANAS Madeira, ministrou um Curso Básico de Tripulantes Salva-Vidas de 160 horas de duração em horário laboral. Tendo-se iniciado com 18 formandos, conseguiram concluir com sucesso todas as provas e desafios cinco desses elementos”, lê-se em comunicado de imprensa.

A nota sublinha que a formação agora concluída “é uma instrução obrigatória para a entrada no Corpo Operacional do SANAS Madeira como elemento voluntário ativo”, tendo a ação formativa servido para criar “condições de trabalho em equipa no mar e em terra, intensificou-se o treino e reduziram-se as horas de descanso entre sessões para replicar o cansaço sentido nas missões mais difíceis, o controlo de stress e em navegação com condições adversas”.

“Foram abordados e avaliados os conhecimentos adquiridos nas áreas do atendimento pré-hospitalar, na resiliência e habituação ao meio aquático, comunicações, marinharia, navegação, condução de embarcações de pequeno porte, autosalvamento, orientação noturna e sobrevivência no mar”, acrescenta-se no texto, que a terminar aponta para as adptidões a aquirir pelos formandos.

“Os formandos considerados aptos permanecem agora dependentes de outras formações modulares específicas como o Curso de Tripulante de Ambulância de Transporte, Curso de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa e ainda períodos de estágio nas diferentes componentes operacionais antes de serem plenamente integrados no Corpo de Operacionais Voluntários do SANAS Madeira”, explica-se na nota.