Tal como já sucedeu em anos anteriores, uma parceria entre a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa vai permitir a participação de cinco estudantes madeirenses no programa ‘Summer Medical School: Lifestyle’, que acontece na capital, entre os dias 14 e 18 de julho.

De acordo com uma nota emitida pela Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, a oportunidade de participar neste curso de verão foi divulgada nas escolas da Região, incluindo uma sessão de apresentação na Escola da APEL, no dia 19 de março. As candidaturas estiveram abertas de 19 de março a 30 de abril e foram aceites, mediante critérios de seleção, candidaturas de cinco estudantes da Escola da APEL: três do 12.º ano, um do 11.º ano e um do 10.º ano.

“Estes estudantes madeirenses irão integrar um grupo mais alargado de participantes, tendo a oportunidade, ao longo de uma semana, de mergulhar em diversas práticas de vida saudável. O protocolo estabelecido assegura um apoio completo aos estudantes, cobrindo a inscrição, estadia, comodidade e acompanhamento integral durante todo o programa”, pode ler-se na mesma nota, enviada esta sexta-feira às redações.

A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil indica ainda que irá cobrir o pagamento das inscrições, no valor de 250 euros cada, e realça que, este ano, a Escola da APEL assumiu os custos da viagem, uma despesa que era da responsabilidade dos encarregados de educação. “O apoio da escola teve como objetivo reconhecer o esforço dos alunos e garantir a acessibilidade financeira a todos os participantes.”