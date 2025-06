O Presidente da República distinguiu cinco nomes da Madeira com insígnias honoríficas nacionais, que serão entregues numa cerimónia solene no próximo dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, no Palácio de São Lourenço, pelas 11h30.

A cerimónia, conduzida pelo representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, por delegação expressa do Chefe de Estado, contempla a atribuição do Grau de Comendador da Ordem do Mérito a Maria Martins Góis Ferreira, Raimundo Quintal e Paulo Rocha da Silva.

Serão também agraciados, com o grau de Membro Honorário da Ordem da Instrução Pública, o Externato da Apresentação de Maria e a Escola Secundária de Francisco Franco.

As distinções visam reconhecer méritos pessoais e ações relevantes em prol da comunidade, como previsto no âmbito das ordens honoríficas portuguesas.