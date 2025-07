A 10.ª Conferência Internacional de Saúde Pública Digital (International Digital Public Health Conference – ‘DPH’) está a decorrer na Madeira até este sábado.

Trata-se de um evento anual interdisciplinar de referência mundial em pesquisa e inovação na área da saúde digital, que este ano se realiza pela primeira vez na Região.

O evento, a decorrer desde quarta-feira, promove a investigação e inovação interdisciplinar impulsionada por necessidades reais, com o objetivo de melhorar a saúde pública através da aplicação de novas tecnologias a nível pessoal, comunitário e global.

“Um evento único na sua capacidade de reunir pessoas e entidades da Saúde Pública, Ciências de Computação e Dados, indústria MedTech e ONGs, o DPH facilita a fertilização cruzada entre pesquisa e inovação em saúde pública digital, oferecendo oportunidades de partilha de conhecimento e excelente networking”, destaca a organização em comunicado.

De acordo com a mesma fonte, este ano conseguiram o melhor programa de sempre para cientistas e inovadores.

Natasha Azzopardi-Muscat, diretora da OMS Europa, proferiu a palestra principal na sessão de abertura sobre Digitalização na Região Europeia da OMS, seguida de Bruna Gouveia, diretora regional da Saúde da Madeira, e por Jailson Correia, do IMIP Brasil, que destacaram as oportunidades digitais em One Health e doenças transmitidas por vetores (VBD).

Outras sessões plenárias abordam temas como resistência antimicrobiana (AMR) e vacinação, desafios éticos da IA na saúde pública, e PEARLS em saúde pública, com a participação de especialistas de renome mundial como Gail Carlson (OMS), Marcello Gelormini (OMS), Arnold Bosman (Transmissible), Patty Kostkova (UCL), Anca Taku (UCL), Pedro Ramos (Madeira), entre outros.

O programa para inovadores e startups inclui o tradicional concurso Digital Health Innovators Awards, onde empresas irão apresentar os seus projetos em três categorias: melhor parceria, melhor inovação baseada em dados e melhor expansão (scale-up), perante um painel que inclui o investidor Nuno Macedo.

Contempla também sessões sobre proteção de propriedade intelectual, o ecossistema na Madeira e financiamento da UE, com o apoio da Startup Madeira, IAPMEI, EEN, ACIF-CCIM, Innovate UK e outros parceiros estratégicos.

Os encontros Business to Business (B2B) permitirão fomentar colaborações entre inovadores internacionais vindos da Madeira, Portugal, Reino Unido, Hong Kong, Brasil e Canadá. Workshops e tutoriais abrangerão temas como IoT na saúde pública, desinformação, currículo em saúde digital e aplicações práticas de IA, entre outros. No dia anterior ao evento, 23 de julho, o MSc/PhD Track recebemos estudantes que estão a construir carreira no dinâmico campo da saúde digital.

“Após 10 anos a presidir à conferência, estou extremamente entusiasmada por trazer a 10.ª edição, o DPH 2025, para a Madeira – a ilha de que me apaixonei quando fiquei ‘retida’ aqui durante o confinamento da COVID-19 e onde, desde então, estabeleci uma colaboração frutífera com a Secretaria Regional da Saúde e a UMA na área de vigilância de mosquitos. As parcerias na Madeira contribuíram para que esta edição comemorativa seja um evento científico internacional verdadeiramente excecional. Mal posso esperar para receber participantes de todo o mundo no DPH 2025 na Madeira!”, afirmou a Professora Patty Kostkova, do UCL Centre for Digital Public Health in Emergencies (dPHE) e presidente geral e científica do evento, citada no comunicado.