A poucos minutos do início do grande corso de Carnaval da Madeira, a chuva ameaça mas os que já ocupam as cadeiras das bancadas montadas para o evento estão prevenidos e não arredam pé.

Já se ouve samba ao fundo, perto da Rotunda Harvey Foster, de onde vão sair 13 grupos, sendo um deles o habitual carro alegórico de João Egídio.

Às 20h00, 1500 figurantes avançam espaçadamente no sambódromo do Funchal já preparado para a Fantasia de Cores.