São apenas previsões. E o tempo muda em minutos ou, até, segundos. Por isso, o que é preciso é ter calma. A possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca, em especial a partir da tarde, no Funchal, não deverá atrapalhar os 14 grupos que desfilam no Cortejo da Festa da Flor e que atraem milhares de residentes e turistas para uma plateia que ocupa toda a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, assim como a Avenida Sá Carneiro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê períodos de céu muito nublado, aumentando de nebulosidade a partir da tarde. Além da possibilidade de chuva fraca, o vento será, também, fraco e registar-se-á uma pequena subida de temperatura mínima, que será de 16º, tanto na ilha da Madeira, como na ilha do Porto Santo. Já as máximas rondarão os 23º na Madeira e 22º na ilha dourada.

Na Costa Norte, as ondas serão de noroeste com 1 a 1,5 metros. Na Costa Sul, serão de sudoeste, inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar continua a rondar os 19/20ºC.