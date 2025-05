O deputado e candidato do Chega à Assembleia da República, Francisco Gomes, afirmou que o partido votará sempre a favor de todas as medidas que beneficiem a Madeira, independentemente do partido que as apresente.

Segundo o parlamentar, “a defesa da Madeira e dos interesses da Região está acima de qualquer lógica partidária. A Madeira é a minha causa maior e tudo o que for bom para os madeirenses terá o meu voto favorável e o de toda a bancada do Chega”.

Francisco Gomes recorda que, na última legislatura, o CH votou favoravelmente todas as iniciativas que beneficiavam a Região, mostrando, segundo diz, coerência e sentido de responsabilidade. Sublinha, ainda, que o partido nunca cedeu a interesses de tática partidária, nem deixou de votar a favor de uma boa proposta apenas por ter sido apresentada por um partido adversário.

“Todos os deputados do Chega na Assembleia da República partilham da mesma orientação, que é defender a Madeira em todas as circunstâncias, e votarão sempre a favor de medidas justas, úteis e positivas para a nossa Região.”

O deputado adiantou ainda que o CH se compromete, nesta nova legislatura, a retomar o processo de revisão constitucional, incluindo entre as suas propostas medidas concretas para o aprofundamento da autonomia e o reforço dos poderes dos órgãos de governo próprio da Região. “Queremos uma Madeira com mais liberdade política, mais competências, mais responsabilidade e mais dignidade institucional no quadro da República Portuguesa”.

Francisco Gomes afirma que esse compromisso será uma prioridade no próximo ciclo legislativo, sublinhando que “A autonomia é um processo em construção e o Chega quer estar na linha da frente desse aprofundamento. Aliás, a autonomia não é um favor que se concede, mas a afirmação da nossa história, identidade e direitos próprios, que têm de ser respeitados e alargados”.