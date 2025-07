O deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, saudou a decisão do Governo da República de retirar dos currículos escolares os conteúdos obrigatórios relacionados com a sexualidade, incluindo temas sobre orientação sexual e identidade de género. Para o deputado, citado numa nota divulgada pelo partido, esta medida constitui “uma vitória do bom senso” e um sinal de que o país começa a libertar o sistema de ensino “das garras do fanatismo ideológico que marcou os últimos anos”.

Num comunicado, o parlamentar recorda que o Chega já havia apresentado propostas legislativas para retirar a obrigatoriedade desses conteúdos na legislatura anterior e considera que a decisão agora tomada pelo executivo constitui “um passo fundamental” para devolver aos pais e às famílias o direito de decidir sobre matérias que dizem respeito à intimidade e à privacidade dos seus filhos.

“Há muito que usam as escolas para impor visões ideológicas e para normalizar disforias, aberrações e comportamentos desviantes junto de crianças que deviam estar a aprender a ler, a pensar e a construir o seu próprio futuro. Esta decisão é uma correção importante e necessária”, refere o deputado madeirense.

Francisco Gomes manifesta-se da opinião de que, nos últimos anos, os conteúdos sobre sexualidade foram usados para “condicionar consciências e manipular afetos”, numa nota em que o Chega considera que os temas da sexualidade não devem desaparecer da escola, mas sim ser abordados com equilíbrio, respeito e sempre com o devido enquadramento das famílias.

Para o partido, o novo currículo agora anunciado prevê uma maior ênfase em áreas como a literacia financeira, algo que Francisco Gomes saúda como “um sinal positivo e coerente”.

O deputado considera que preparar os jovens para gerir dinheiro, compreender o valor do trabalho e tomar decisões conscientes é uma missão muito mais útil e relevante para a vida real do que “impor-lhes o catecismo da esquerda radical”.

“A influência do Chega está a fazer-se sentir onde importa, que é nas escolas, nos currículos, na defesa da liberdade das famílias e na recusa de que o Estado eduque segundo agendas radicais. O nosso papel passa por travar abusos e devolver bom senso à governação”, afirma.