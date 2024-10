Francisco Gomes, deputado madeirense do Chega na Assembleia da República, e Miguel Castro, presidente do Chega-Madeira, estiveram reunidos, em Lisboa, com a estrutura nacional do partido, num encontro de caráter estratégico que teve o objetivo de delinear estratégias do partido para as próximas eleições autárquicas.

Citado numa nota divulgada pelo partido, Francisco Gomes sublinhou “a seriedade” com que o Chega encara o processo eleitoral autárquico, frisando a necessidade de uma presença mais consolidada ao nível das autarquias.

”Estas eleições não se tratam, apenas, de um exercício democrático rotineiro, mas sim de uma oportunidade ímpar para demonstrarmos que estamos profundamente comprometidos com a resolução dos problemas que afligem a população. O nosso objetivo é aumentar a representação nos órgãos locais, de modo a garantir a boa gestão dos interesses públicos e a defesa dos interesses dos madeirenses”, adiantou o deputado madeirense na Assembleia da República.

Já Miguel Castro destacou a determinação do Chega-Madeira em assumir um papel mais significativo na política autárquica.

”O crescimento do Chega na Madeira é um desígnio que levamos muito a sério. O poder local é o palco onde se enfrentam, de maneira mais direta, os desafios concretos das comunidades. Por isso, é precisamente aí que pretendemos marcar a diferença, apresentando soluções práticas e eficazes para os problemas que afetam o quotidiano dos cidadãos”, referiu o líder do partido na Região.

Ambos os dirigentes do Chega-Madeira convergiram na valorização do poder local, enfatizando-o como uma instância fundamental para a resolução célere e próxima dos desafios que assolam a população.

”O poder local é, por definição, o bastião do apoio imediato às necessidades das pessoas. O Chega-Madeira tem plena consciência da relevância das autarquias como interlocutores privilegiados entre os cidadãos e o governo regional e pretende estar na linha da frente, trabalhando para melhorar a vida daqueles que mais dependem de uma gestão pública eficiente”, frisou Miguel Castro.

A reunião concluiu com uma nota de otimismo, revelando a confiança do Chega-Madeira na sua capacidade de consolidar a sua presença política na Região. Com uma estratégia delineada e clara, o partido almeja aumentar a sua implantação nas autarquias, preparando-se para desempenhar um papel de maior impacto no desenvolvimento das políticas públicas locais.