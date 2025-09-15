Chega promete mais apoios aos viticultores e agricultures de São Vicente

A candidatura do Chega à Câmara Municipal de São Vicente diz ter já vários projetos estudados para implementar, em caso de assunção de responsabilidades no munícipio, tendo em vista o apoio ao setor agrícola.

Entre eles o compromisso de assumir 50% do custo de produtos fitofarmacêuticos para as vinhas do concelho.

O partido diz estar orgulhoso de contar na sua lista com representantes do setor agrícola, como são os casos de Leandro Santos, o “maior produtor de hortícolas de São Vicente, com mais de 120 toneladas anuais”, e Hugo Fernandes, produtor de leite da Ponta Delgada, com uma produção a rondar os 100 mil litros”.

Para além destes o Chega conta com um engenheiro agrónomo, que apoia o partido com “estudos técnicos e soluções para os principais desafios da agricultura local”.

“Com uma equipa dinâmica e empenhada, o Chega está determinado a devolver o desenvolvimento a São Vicente, garantindo decisões imediatas e eficazes após as eleições. Queremos que a população volte a sentir orgulho e confiança no futuro do concelho. Aos agricultores, deixamos uma mensagem clara: podem contar com o nosso conhecimento, dedicação e respeito, porque sabemos que sem agricultura, não há progresso possível”, pode ler-se em nota de imprensa assinada por José Carlos Gonçalves, cabeça de lista do Chega a São Vicente.