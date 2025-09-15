Chega promete mais apoios aos viticultores e agricultures de São Vicente

A candidatura do Chega à Câmara Municipal de São Vicente diz ter já vários projetos estudados para implementar, em caso de assunção de responsabilidades no munícipio, tendo em vista o apoio ao setor agrícola.
Entre eles o compromisso de assumir 50% do custo de produtos fitofarmacêuticos para as vinhas do concelho.
O partido diz estar orgulhoso de contar na sua lista com representantes do setor agrícola, como são os casos de Leandro Santos, o “maior produtor de hortícolas de São Vicente, com mais de 120 toneladas anuais”, e Hugo Fernandes, produtor de leite da Ponta Delgada, com uma produção a rondar os 100 mil litros”.
Para além destes o Chega conta com um engenheiro agrónomo, que apoia o partido com “estudos técnicos e soluções para os principais desafios da agricultura local”.
“Com uma equipa dinâmica e empenhada, o Chega está determinado a devolver o desenvolvimento a São Vicente, garantindo decisões imediatas e eficazes após as eleições. Queremos que a população volte a sentir orgulho e confiança no futuro do concelho. Aos agricultores, deixamos uma mensagem clara: podem contar com o nosso conhecimento, dedicação e respeito, porque sabemos que sem agricultura, não há progresso possível”, pode ler-se em nota de imprensa assinada por José Carlos Gonçalves, cabeça de lista do Chega a São Vicente.
Como acontece todos os anos por esta altura, a Presidente da Comissão Europeia proferiu o seu discurso sobre o Estado da União, ocasião aproveitada para...
Vivemos tempos estranhos. A História sempre teve convulsões, guerras e líderes erráticos, mas a sensação contemporânea é a de que o caos deixou de ser...
Num mundo globalizado, mais do que nunca, é importante uma perspetiva humanista do lugar, com respeito por todos os habitantes, dos mais jovens aos mais...
Acaba de ser divulgado o estudo referencial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) Education at a Glance 2025. Entre inúmeros...
Do mês de setembro diz-se que é um mês de recomeços, de início de novo ciclo. Para muitos é como se de um novo ano se tratasse. Fazem-se planos, definem-se...
A Integração Europeia arrancou com base num projeto de paz e estabilidade, mas rapidamente se tornou um dos motores de desenvolvimento socioeconómico nos...
Os ciclos eleitorais em tempo normal têm o mérito de fazer mexer com o eleitorado. Obrigam a fazer balanços, a comparar promessas, a ler programas. No...
Se uma astróloga me definisse a partir do meu nascimento, diria que nasci em Portugal Continental, mas com “ascendente na Madeira”. Há lugares que o corpo...
Se cada mês fosse uma biblioteca, setembro teria prateleiras de madeira ainda com cheiro a sol, mas já com a promessa do frio a assentar nos cantos. Haveria...
DO FIM AO INFINITO
Sem saber porquê, talvez pela solidão da viagem, ele aceitou o convite da mulher para se sentar à mesa com o seu grupo de amigos. Pegou no copo e arrastou...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
As autoridades polacas detiveram dois cidadãos bielorrussos, após terem intercetado um drone que sobrevoava edifícios governamentais, incluindo o palácio...
A Universidade dos Açores (UAc) apelou hoje ao Governo Regional para apoiar a construção de um hospital veterinário em Angra do Heroísmo, uma obrigação...
A NATO realizou uma descolagem de emergência no passado sábado, ativando a iniciativa militar Sentinela Oriental, criada para reforçar a defesa do flanco...
O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, declarou hoje que os Estados Unidos estão a preparar uma “agressão” de “caráter militar” à Venezuela, que exercerá...
O candidato do PS à Câmara Municipal de São Vicente disse hoje que se vencer as eleições de 12 de outubro, o seu executivo fará um levantamento das casas...
António Gonçalves diz que há espaço para Alojamento Local no concelho de São Vicente. Na sua opinião, “a Boaventura tem potencial de turismo enorme e há...
O candidato do PS à Câmara Municipal de São Vicente, João Carlos Gouveia, defendeu hoje a introdução da taxa turística no concelho. “Tem mesmo de ser implementada”,...
Ao nível da habitação pública, o candidato do PSD/CDS diz que que a Câmara vai iniciar a revisão do PDM. A autarquia tem um estudo feito há cerca de 3...
“A taxa turística é um dos principais pontos com que me vou bater desde o dia 1”. Tendo em conta que “somos o 6.º concelho da Região com maior número de...
João Carlos Gouveia, candidato do PS a São Vicente, disse hoje, no Debate JM, que o projeto das grutas de São Vicente teve desde o início um problema de...