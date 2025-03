O deputado do CHEGA, Francisco Gomes, expressou preocupação com o recente acordo comercial firmado entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, alertando para os possíveis efeitos negativos que, a seu ver, o mesmo pode ter sobre a competitividade dos produtos nacionais, em particular da banana da Madeira.

O parlamentar madeirense considera que o pacto, assinado em Montevideu, pode trazer desvantagens significativas para os produtores portugueses, incluindo para a Região, onde a banana tem um papel económico, social e cultural essencial.

“O acordo com o Mercosul exige natural ponderação sobre o futuro da nossa agricultura, incluindo da banana da Madeira. Trata-se de um produto que não só é vital para a economia regional, mas também contribui para a beleza do verde da nossa paisagem e para a identidade cultural da Madeira. É urgente defendê-lo no contexto da abertura da Europa ao comércio sul-americano”, disse.