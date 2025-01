O Chega-Madeira, em comunicado, destaca “a urgência de uma nova abordagem fiscal e política para a Madeira”.

Miguel Castro, líder da Comissão Política do partido, aponta que “a Madeira não pode voltar a ser governada por quem defende interesses instalados e se julga dono disto tudo”. “Queremos uma governação que devolva aos madeirenses o que lhes pertence: respeito, dignidade e justiça”, vinca.

O Chega coloca como uma das prioridades máximas a redução imediata do diferencial fiscal máximo em todos os escalões do IVA. Para Miguel Castro, esta é uma medida “urgente e inadiável”. “Os madeirenses já não suportam mais este peso fiscal. Defendemos uma redução imediata do IVA porque acreditamos que as famílias e as empresas da nossa Região precisam de respostas concretas e rápidas. Não há mais tempo para adiamentos ou medidas graduais”, justifica.

Por fim, o Chega-Madeira compromete-se com ação. “Queremos uma Madeira governada com transparência, competência e respeito pelos cidadãos, onde o futuro seja construído com base na meritocracia, no rigor e na proximidade às pessoas”, afirma.

“Chegou o momento de virar a página e devolver a Madeira aos madeirenses. Vamos lutar por uma governação que honra esta terra e o seu povo, colocando sempre os interesses da nossa Região acima de qualquer agenda oculta”, remata Miguel Castro.