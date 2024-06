Após as críticas de outros partidos, Miguel Castro fez questão de vincar que a votação a favor de José Manuel Rodrigues não significa um apoio do Chega ao Governo de Miguel Albuquerque.

“Não tem nada a ver com apoiar o Governo. Há uma separação de águas, que fique bem claro. Isto é uma forma de a Assembleia ter estabilidade para trabalharmos cá dentro”, disse o líder parlamentar do Chega. “A Assembleia é uma coisa, o Governo Regional é outra completamente diferente.”

Miguel Castro disse ainda que “o que seria estranho era apoiar a eleição de um candidato indicado pelo PS”.

“O Chega nunca disse que não ia apoiar a eleição de José Manuel Rodrigues”, esclareceu. “O que seria estranho era apoiar a eleição de um candidato indicado pelo PS, partido que disse que tinha com o Chega todas as linhas vermelhas e mais algumas e que não havia qualquer conversação possível. A partir daí, não vamos indicar um candidato que é indicado por esse partido. É lógico que, sendo o Chega um partido de direita, e José Manuel Rodrigues não estando implicado na governação de Miguel Albuquerque, porque esteve à frente dos destinos da Assembleia, não vejo porque não dar esse apoio.”

Já quando questionado se esse apoio não significaria a abertura de um precedente, o líder do Chega reforçou a ideia de “separar as águas”, mas disse que o partido está aberto a analisar e negociar propostas que venham da direita.

“Todas as propostas que vierem da direita, nomeadamente até do CDS, que é um partido até mais à direita do que o PSD, se essas propostas forem boas vamos analisar e logo se vê. O que tem de ficar bem claro que é que este apoio não significa, de todo, um apoio a Miguel Albuquerque”, concluiu.