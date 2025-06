Do Chega, Miguel Castro, numa altura em que se discute o Orçamento da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, afirmou que no PIDDAR 2025 “está inscrita uma verba de apoio nacional de 1 ME para renovação da frota pesqueira do peixe espada preto”.

Todavia, realça o deputado que se trata de uma verba “ineficaz”, dado o investimento avultado que tem de ser levado a cabo nas embarcações.

“São embarcações completamente envelhecidas”, denotando que a verba de 1 ME é “insuficiente”.