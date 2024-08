O Chega Madeira, em comunicado enviado à nossa redação, critica o Instituto de Habitação da Madeira, acusando-o de “uma grave falta de competência e celeridade no apoio às famílias que solicitaram ajuda para o pagamento da renda”.

De acordo com Miguel Castro, líder parlamentar do partido na Assembleia Legislativa Regional, várias famílias têm contactado o Chega desesperadas e temendo ser despejadas já no próximo mês, devido à sua incapacidade de pagar rendas que ultrapassam os 750 euros, especialmente nas zonas rurais onde os rendimentos são particularmente baixos.

Miguel Castro revelou que, ao longo dos últimos meses, as respostas do IHM têm sido sistematicamente as mesmas: “o sistema está em baixo”, “o sistema é novo”, ou “o seu pedido está em andamento”. “Estas justificações, repetidas sem qualquer evolução concreta, deixam as famílias numa situação de grande incerteza e ansiedade, sem qualquer garantia de que o apoio prometido chegará a tempo de evitar o despejo”, constata.

Assim sendo, o partido exige uma ação imediata por parte do Instituto de Habitação, acusando o organismo de não cumprir o seu dever de proteger as pessoas que mais precisam. “É inaceitável que as famílias estejam a ser abandonadas à sua sorte devido à ineficiência de um instituto que deveria ter como prioridade garantir que ninguém perca o seu lar”, afirmou Miguel Castro, apelando a uma resposta rápida e eficaz das autoridades competentes para evitar mais tragédias sociais na região.