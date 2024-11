Miguel Castro, do Chega, subiu ao púlpito para considerar ser “insuficiente” a proposta que o JPP apresenta esta manhã no hemiciclo. A qual visa o pagamento do IMI em cinco prestações anuais quando o valor seja superior aos 100€.

O parlamentar do Chega sublinha que é uma “forma vaga numa tentativa de aliviar a carga às famílias madeirense”.

“É lamentável em que, numa altura em que custo de vida impera, se limite a apresentar uma medida tão insuficiente”, lembrando não ser uma redução, mas sim pagar por 5 vezes.