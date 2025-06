O deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega, defendeu que os resultados das últimas legislativas só terão sentido se houver reformas estruturais com o envolvimento do PSD. Caso contrário, considera que o esforço cívico dos eleitores terá sido desperdiçado.

“O Chega está aqui para fazer a diferença, não para manter o país na mesma. Ou se fazem reformas sérias ou esta legislatura será mais uma oportunidade perdida”, afirmou.

Entre as prioridades elencadas estão o combate à imigração descontrolada, a valorização das forças de segurança, a erradicação da pobreza estrutural, o reforço das autonomias regionais e a reformulação da mobilidade entre o continente e os arquipélagos.

Francisco Gomes criticou ainda o que considera ser a falta de coragem reformista do PSD, acusando o partido de se deixar condicionar por “padrões ideológicos” e de procurar entendimento com o PS em detrimento de uma agenda de mudança.

“Se não for para resolver os problemas reais das pessoas, para pôr fim à imigração descontrolada, melhorar a qualidade de vida das famílias, aprofundar as autonomias regionais e acabar com o modelo falhado de mobilidade aérea e marítima, então as eleições não terão servido para absolutamente nada”, concluiu.