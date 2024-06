A chefe do núcleo de comunicação e qualidade do Instituto de Desenvolvimento Regional pediu a exoneração do cargo.

De acordo com um aviso publicado hoje, a Secretaria Regional das Finanças “exonera, a seu pedido, do cargo de Chefe do Núcleo de Comunicação e Qualidade, do Instituto de Desenvolvimento Regional, IPRAM, Mariana Santos, com efeitos a 31 de maio de 2024”.