O evento “Descomplicar a Nutrição no Cancro”, com a presença da chef Tia Cátia, do programa ‘Os segredos da Tia Cátia’, do 24Kitchen, está agendado para amanhã, pelas 14h30, nos Bombeiros do Funchal.

“Esta é uma iniciativa da Fortimel, marca da Danone Nutricia, em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), que pretende alertar para a malnutrição associada ao cancro, uma condição frequente e muitas vezes negligenciada, que pode comprometer a eficácia dos tratamentos e a qualidade de vida dos doentes.

O encontro inclui uma componente informativa, conduzida por nutricionistas especializados em oncologia e um momento de showcooking com a Chef Tia Cátia, que apresenta sugestões de refeições simples, nutritivas e adaptadas às necessidades de quem vive com a doença”, lê-se na nota de imprensa.