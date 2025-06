No próximo dia 28 de junho, pelas 19h30, o restaurante Theo’s, no Funchal, recebe o conceituado chef António Loureiro para mais um jantar integrado no projeto “12 Chefs, 12 Meses”. A iniciativa, criada pelo chef Júlio Pereira, pretende celebrar a identidade gastronómica da Madeira, através da colaboração com chefs nacionais e internacionais que exploram os sabores e produtos da região.

Chef do restaurante A Cozinha, em Guimarães, António Loureiro é reconhecido como um dos principais embaixadores da gastronomia sustentável em Portugal. Com uma abordagem centrada no produto local, na sazonalidade e nas práticas ambientalmente responsáveis, o chef defende a filosofia do “Km zero”, onde a proximidade entre produtor e consumidor assume um papel central. O seu trabalho tem sido amplamente distinguido, tornando-o uma referência a nível nacional e internacional.

Durante o fim de semana que antecede o evento, o chef convidado irá explorar a Madeira na companhia do chef anfitrião, Júlio Pereira, com visitas a produtores locais, mercados e paisagens naturais. Esta imersão na realidade insular servirá de base para a criação de um menu exclusivo, que será apresentado num jantar a quatro mãos no restaurante Theo’s.

“Cozinhar é um ato de bondade, uma paixão, e uma arte quando provoca emoção. Estar na Madeira é inspirador — aqui, o território fala connosco através do produto, da natureza e das pessoas. É um privilégio trazer esta energia para o prato”, afirma António Loureiro.

Júlio Pereira sublinha a importância desta colaboração para o projeto que idealizou: “O António é uma referência na gastronomia portuguesa e internacional, sobretudo na forma como trabalha o território com respeito e sensibilidade. Tê-lo connosco nesta edição reforça o espírito do projeto — valorizar o que temos, partilhar conhecimento e levar a Madeira mais longe.”