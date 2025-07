Politicamente falando, no Chão da Lagoa, ao início da tarde, decorrerão os discursos da praxe, tempo de antena concedido ao presidente do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, ao secretário-geral, José Prada, e ao líder da JSD, Bruno Melim, previsivelmente com mensagens de incentivo já para a rentrée política, que nos remete para as eleições autárquicas de 12 de outubro.

No uso da palavra, vai estar igualmente Luís Montenegro, na qualidade de presidente nacional do PSD, sendo expectável que também enfatize a campanha para os municípios, mas igualmente possa trazer algumas respostas a reivindicações de Albuquerque junto da República, recentemente levadas a Lisboa.

Se dúvidas houvesse acerca do tema forte desta edição da festa anual do PSD, elas dissipam-se num breve olhar pelo recinto, onde se destacam candidatos às câmaras, notando-se a presença de Jorge Carvalho (Funchal), Luís Ferreira (Machico), Celso Bettencourt (Câmara de Lobos), Saturnino Sousa (Santa Cruz) ou Jorge Santos (Ribeira Brava) entre os que são candidatos pela primeira vez e que, previsivelmente, serão chamados ao palco.