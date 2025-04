“O deputado do CH à Assembleia da República, Francisco Gomes, visitou o Mercado Abastecedor dos Prazeres, no concelho da Calheta, onde teve a oportunidade de contactar com produtores locais e conhecer de perto as dinâmicas daquele ponto de distribuição agrícola da região”, começa por informar comunicado de imprensa.

Francisco Gomes destacou a importância de reforçar o apoio à agricultura familiar, sublinhando que “os pequenos produtores são a espinha dorsal do setor agrícola regional e merecem muito mais do que têm recebido até hoje da República”.

“É essencial criar oportunidades que aproximem os jovens da agricultura, valorizando esta atividade como um caminho profissional digno e com futuro. Isso é fundamental para combater o despovoamento e promover a fixação de pessoas nas zonas rurais da Madeira”, afirmou Francisco Gomes.

“O setor primário tem de ser visto como uma prioridade estratégica para o país”, defendeu.