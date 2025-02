O Chega Madeira critica o Governo Regional por aquilo que consideram ser a crescente toxicodependência na Madeira, especialmente no Caminho do Poço Barral, que afeta a segurança pública e a qualidade de vida da população, conforme explanam em nota à imprensa.

O partido acusa o governo de não ter agido para combater o problema, que traz insegurança para transeuntes, residentes e comerciantes.

O CH exige um plano de intervenção eficaz, com colaboração entre as autoridades competentes, como as secretarias da Saúde e da Inclusão Social, e instituições de tratamento de dependências.

Miguel Castro, cabeça de lista às eleições regionais, defende também a reversão da Lei n.º 55/2023, que liberalizou o consumo de drogas, considerando-a responsável pelo agravamento da toxicodependência.

“O tempo da passividade acabou. Exigimos ação e resultados”, disse Miguel Castro.