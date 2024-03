O Madeira Beer Lab, um projeto da Cerveja Coral que oferece produções exclusivas de cerveja artesanal, está de volta com a 8ª edição do Roteiro do Dentinho.

Iniciativa que a organização pretende que seja “uma experiência de alta qualidade aos apreciadores de cerveja, combinando diversos estilos de cerveja com gastronomia nos treze estabelecimentos participantes”.

Cada restaurante preparou os seus próprios “dentinhos” em busca da combinação ideal com as cervejas apresentadas nesta edição: IPA, Dry Stout, Weiss banana e uma Red Lager, que estará disponível em todos os locais participantes.

O formato do evento mantém-se idêntico às edições anteriores, com um “dentinho” e uma cerveja por um preço acessível, além da opção de degustar uma tábua com três estilos diferentes por 4,5€.