Bom dia! É sábado!

* A Festa da Cereja, no Jardim da Serra está marcada para este fim de semana.

* A secretária regional da Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, participa pelas 10h00, na cerimónia de entrega de diplomas e medalhas a 294 dadores de sangue. O evento terá lugar no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

* Entre hoje e amanhã, a Boaventura promove a XXI edição da Feira das Sopas de Campo. Com um vasto programa musical, a rainha da festa é a sopa, confecionada a lenha e com um verdadeiro sabor a tradição. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o certame, pelas 17h00.

* A Ponta do Pargo recebe este sábado a primeira edição da Festa Cultural Sul-Africana, que celebrará os laços da Região e a África do Sul. O evento acontece no Centro Cívico da localidade e promete ser bastante animado.

* A Orquestra Clássica da Madeira irá atuar pela primeira vez com o aclamado clarinetista português Carlos Ferreira, um concerto que contará com a direção do maestro convidado José Eduardo Gomes. Este concerto terá lugar pelas 18h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Associando-se às comemorações dos 30 anos de atividade da ACREDITAR – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro.

* Pelas 22h00, a Vila da Ponta do Sol recebe mais vez a Marchas de Santo António.

* Às 22h30, assista no Funchal, ao espetáculo piromusical no âmbito do Festival do Atlântico.