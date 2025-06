Numa cerimónia que teve lugar na FIL, em Lisboa, no âmbito da realização da Portugal Smart Cities Summit, o mais importante evento do setor, o Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma (CIGMA) criado pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) foi, novamente, vencedor do Prémio Smart Cities - António Almeida Henriques 2025 na categoria Transformação Digital, com o seu projeto “Smart People – Smart City: Governança Digital e-Participada no Município do Funchal”.

Desde 2024 que esta orgânica da autarquia funchalense tem encetado um conjunto de ações promotoras da cidadania ativa e participativa junto de alguns grupos específicos na cidade do Funchal, nomeadamente jovens e seniores contribuindo também para mais e melhor literacia digital ao nível dos serviços públicos. A partir do CIGMA, o Funchal desenvolveu este plano associado também ao combate à iliteracia digital, que envolve escolas, casas do povo e juntas de freguesia, e que abrange as faixas etárias identificadas.

Paralelamente, a autarquia funchalense integrou ainda um dos painéis de discussão neste importante evento, subordinado ao tema ‘Boas Práticas na Gestão de Territórios Inteligentes’, juntamente com o Município de Leiria, tendo a moderação estado a cargo de Margarida Campolargo, da Open & Agile Smart Cities & Communities. O painel integrou ainda alguns dos mais importantes players no setor das smart cities como a Universidade de Aveiro, a Google, a Ubiwhere, a Vodafone ou a Deloitte.

Com a criação do CIGMA — Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma — a autarquia otimizou recursos e aumentou significativamente a eficácia da resposta ao cidadão. Os serviços digitais e não presenciais assumem hoje um papel central na relação com os munícipes, representando uma parte substancial das interações diárias. A aposta em ferramentas como o CMFOnline e o Funchal Alerta permitiu digitalizar processos administrativos, facilitar o acesso a serviços essenciais e reforçar a proximidade com os cidadãos, independentemente do seu local ou horário de acesso. Esta estratégia tem contribuído para uma maior eficiência, inclusão digital e para uma nova cultura de serviço público, centrada na conveniência e na transparência, diz a CMF.

A estratégia da CMF no desenvolvimento de serviços mais simplificados, inteligentes e sustentáveis tem como foco o cidadão e a melhoria da sua qualidade de vida. Importa recordar que na edição 2024 dos Prémios Portugal Smart Cities, o CIGMA tinha sido já reconhecido a nível nacional com uma Menção Honrosa na mesma categoria, significando um compromisso claro do atual Executivo com uma estratégia sustentada e sólida de transformação digital, com serviços municipais mais ágeis, simplificados e eficazes.

O Prémio Smart Cities António Almeida Henriques foi criado pela Fundação AIP em 2023 com o objetivo de prestar uma homenagem a uma personalidade que desempenhou um papel fundamental no debate e desenvolvimento das políticas de Smart Cities em Portugal e que deixou um legado para o futuro que importa preservar e dar continuidade. Advogado de formação, António Almeida Henriques foi, entre outros, presidente da Câmara Municipal de Viseu, deputado à Assembleia da República, Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, Presidente da Associação Industrial da Região de Viseu e Vice-Presidente da Confederação da Indústria Portuguesa.

O júri foi presidido por Miguel de Castro Neto, diretor da NOVA Information Management School (NOVA IMS), da Universidade Nova de Lisboa e outras entidades de reconhecido mérito nas Smart Cities, a nível nacional e internacional.