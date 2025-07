O Centro de Inclusão Social da Madeira (CISM) celebrou esta segunda-feira, no Funchal, o seu sexto aniversário, com uma festa repleta de cor, alegria e simbolismo. O evento contou com a presença da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, que se fez acompanhar pela vogal do Instituto de Segurança Social da Madeira, Mara Rodrigues, tendo ambas sido recebidas pela diretora da instituição, Ana Sousa.

Com o México como tema, a celebração ficou marcada por uma vibrante passagem de modelos protagonizada por utentes e profissionais da casa, vestidos e maquilhados ao estilo de Frida Kahlo e das suas obras. Seguiu-se um momento de danças típicas mariachi, onde a música tradicional mexicana animou os presentes e reforçou o espírito de inclusão que define esta instituição. A festa terminou com o tradicional cantar dos parabéns, o apagar das velas e um convívio entre utentes, profissionais e convidados, num ambiente de celebração e afeto.

Na ocasião, Paula Margarido destacou o papel essencial do CISM na promoção da dignidade e autonomia das pessoas com deficiência, sublinhando que “esta é uma estrutura única no país, que faz da inclusão uma realidade vivida no dia a dia, com inovação, criatividade e humanidade.” A governante deixou ainda uma palavra de reconhecimento a todos os profissionais e utentes que, com dedicação e coragem, constroem diariamente um espaço de respeito e cidadania plena.

Com cerca de 193 utentes acompanhados, o CISM integra-se no Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência (DIPD) e está sob a alçada do Instituto de Segurança Social da Madeira. Esta infraestrutura de referência possui atualmente quatro valências fundamentais: o Centro de Apoio à Deficiência Profunda (CADP), o Lar Residencial, a Residência de Autonomização para a Inclusão e o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) do Funchal. Estas respostas sociais, complementadas por uma equipa multidisciplinar, procuram assegurar cuidados, estimular competências e promover uma vida autónoma e participativa para os seus utentes.

Além disso, o centro dispõe de recursos técnicos e pedagógicos inovadores como um tanque terapêutico, uma sala snoezelen, um laboratório vivo com realidade virtual, um apartamento de autonomia, um café inclusão, um espaço de bem-estar e um percurso sensorial, permitindo abordagens modernas e individualizadas à capacitação das pessoas com deficiência.