Correm a bom ritmo as obras de finalização do projeto ‘Centro de Dia e Centro de Noite da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau’, um investimento financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em cerca de 2,3 milhões de euros.

“Este projeto viabilizou uma grande obra de reabilitação da Quinta Esperança, uma antiga moradia unifamiliar, adaptando-a para a instalação de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)”, explicou a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, ontem, durante uma visita que contemplou todos os espaços dinamizados pela Garouta do Calhau.

Paula Margarido recorda que o objetivo do Governo Regional é retardar ao máximo o internamento institucional dos idosos e prolongar o seu bem-estar físico e emocional, sem descurar o necessário investimento nos lares cuja necessidade será perentória em determinadas fases do natural processo de envelhecimento.

De acordo com a governante, o novo espaço a disponibilizar pela Garouta do Calhau vai criar 50 novas vagas em Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), 20 vagas em centro de noite e 30 vagas em centro de dia.

A nova infraestrutura foca-se no desenvolvimento de um projeto altamente eficiente em termos energéticos, contemplando a integração das novas tecnologias na gestão do dia a dia da organização.

Ontem, a secretária regional de Inclusão acompanhou o andamento das obras de reabilitação da Quinta Esperança. Paula Margarido fez também questão de se deslocar aos centros de dia I e II da Várzea e das Romeiras, assim como aos centros comunitários da Várzea, Viveiros, Murteiras e Santo Amaro.

Em contacto com os utentes e com as equipas afetas à Associação liderada por Ricardo Silva, a governante pôde constatar o vasto programa de atividades físicas, cognitivas e de promoção de saúde proporcionadas nos diversos espaços, revelando-se muito grata com os testemunhos de satisfação dos utentes e a sua plena integração na comunidade Garouta do Calhau.