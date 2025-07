Amanhã, 15 de julho de 2025, pelas 11h00, terá lugar a inauguração do Centro de Comando e Controlo Operacional (CCCO) e Sistema CCTV da cidade do Funchal, nas instalações da sede do Comando Regional da PSP Madeira. Um evento que contará com a presença do diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, Superintendente Chefe Luís Carrilho.

De acordo com a informação veiculada pela PSP da Região, “as instalações do CCCO foram construídas com verbas provenientes do protocolo celebrado entre o Governo Regional da RAM e a Polícia de Segurança Pública para as contraordenações rodoviárias, representando um salto tecnológico significativo em termos de telecomunicações rádio/telefone, central 112 e interoperabilidade de sistemas com o Serviço Regional de Proteção Civil.

O sistema CCTV foi implementado ao abrigo do protocolo celebrado entre a Câmara Municipal do Funchal e a Polícia de Segurança Pública, tendo os capitais e aquisição de equipamentos sido assegurados pela autarquia. O sistema está aprovado pela Comissão Nacional da Proteção de Dados, sendo operado em exclusivo pela PSP. O sistema CCTV representa mais uma ferramenta para a prossecução do trabalho policial, a qual em muito irá contribuir para reforçar a segurança da cidade do Funchal.