No dia 7 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Arquitetura, a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitetos (SRMAD) organiza a cerimónia entrega do Prémio de Arquitetura da Madeira e Porto Santo 2024, com a parceria do Governo Regional da Madeira, através Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura (SRETC), pela Direção Regional da Cultura (DRC).

Este ano, o prémio é entregue ao arquiteto Freddy Ferreira César, com o projeto do Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), conforme anunciado em nota de imprensa enviada à redação.

Além do premio, cujo troféu será entregue pelo secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, serão atribuídas duas Menções Honrosas, uma ao projeto ‘Quinta de São João’ do arquiteto João Nobrega e outra ao projeto do Conjunto Habitacional Nogueira III e Núcleo de Agroinclusão dos arquitetos Carlos Gonçalves e Isabel Ramos Marques.

A cerimónia decorrerá na sede da SRMAD pelas 16h00, e será seguida da inauguração da Exposição do Prémio PAMPS, com todas as obras concorrentes.

A mostra ficará aberta ao público para mostrar “o que de melhor se fez na região no último quadriénio, na categoria de Obra de Requalificação”.

A cerimónia contará com a presença dos elementos do júri constituído pela representante da Secção Regional da Ordem dos Arquitectos - arquiteta Carolina Sumares, a representante da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura - arquiteta Teresa Ferreira, o representante da Associação de Municípios AMRAM – arquiteto António Ferreira e o presidente do Júri – arquiteto Luís Febrer.